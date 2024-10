Avanzano i lavori per il nuovo svincolo di Paulilatino sulla 131

Sulla statale 131 "Carlo Felice" avanzano i lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Paulilatino (all'altezza del km 120), in provincia di Oristano.

A partire da oggi sarà infatti avviata una nuova fase degli interventi che prevede limitazioni al transito su un tratto di due chilometri.

Il flusso veicolare proveniente da Cagliari sarà deviato nella carreggiata opposta allestita a doppio senso di circolazione. Il provvedimento si rende necessario per consentire la costruzione delle rampe di entrata e di uscita del futuro svincolo.

I lavori fanno parte del Piano di Anas per l'eliminazione degli svincoli a raso della statale 131 e comportano un investimento di circa 10 milioni di euro. Sono finalizzati all'innalzamento degli standard di sicurezza e comfort della principale arteria sarda. La conclusione è prevista entro l'estate del 2025.



