Al via il censimento della popolazione e abitazioni per il 2024

Al via la nuova edizione del Censimento della popolazione e abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale. Il Censimento dà la possibilità di conoscere realtà sociali, economiche e demografiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale ma anche a livello europeo. L'adesione, oltre a essere un obbligo di legge, rappresenta soprattutto un'opportunità.

L'indagine prevede 2 diverse rilevazioni campionarie denominate: "areale" e "da lista". Nella rilevazione "areale", le cittadine e i cittadini verranno informati dell'avvio della rilevazione con una lettera non nominativa e una locandina affissa nell'androne del condominio o dell'abitazione e verranno contattati da un rilevatore che illustrerà le diverse modalità di compilazione del questionario. Questa fase si concluderà il 22 novembre 2024.

Nella rilevazione "da lista" le famiglie campione riceveranno la lettera informativa nominativa, a firma del presidente Istat, e potranno: compilare autonomamente il questionario online tramite il portale dell'Istat; recarsi in uno dei centri comunali di raccolta (Ccr) per la compilazione del questionario pubblicata sul sito del comune.

Dal 12 novembre al 22 dicembre 2024, le famiglie campione che pur avendo ricevuto la lettera informativa nominativa non avranno ancora risposto, riceveranno un promemoria dall'Istat e saranno contattate per telefono dal Comune o tramite la visita di un rilevatore.

I rilevatori incaricati dal Comune saranno muniti di un tesserino di riconoscimento. Il Comune di Cagliari ha attivato un canale telefonico dedicato alle famiglie che risponderà al numero 070.6778888. L'assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.



