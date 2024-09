Ucciso a coltellate dopo festa, attesa per udienza convalida

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti pm di Cagliari Marco Cocco, Fabio Concas, il 24enne di Decimomannu in carcere per l'omicidio di Alessandro Cambuca, 27anni, accoltellato a morte ieri mattina ad Assemini in una casa nella quale stava passando la notte con altri amici dopo aver partecipato alla festa di Santa Greca a Decimomannu. Ora il difensore di Concas, Franco Villa, sta attendendo che venga fissata l'udienza di convalida davanti al gip. Domani, nel frattempo è stata fissata l'autopsia sul corpo del giovane ucciso.

Secondo quanto emerso, vittima e presunto omicida si conoscevano da tempo. Ma cosa sia successo in quella casa alla periferia della cittadina a circa 17 chilometri da Cagliari, è ancora tutto da chiarire. Stando alle dichiarazioni di Cambusa, Concas lo avrebbe aggredito intorno alle 5 del mattino colpendolo con un coltetto al collo e al petto, per poi scappare.

Gravemente ferito, il 27enne ha cercato aiuto bussando alle porte delle stanze che ospitavano i suoi amici. A loro ha raccontato dell'aggressione e ha fatto il nome di chi lo aveva accoltelleato: Concas è stato quindi rintracciato dai carabinieri di Cagliari, sottoposto a fermo e trasferito nel carcere di Uta. La famiglia Cambuca è assistita dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba: l'autopsia sul copro della vittima è fissata per domani.



