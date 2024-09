Il Cagliari vince al Tardini, 3-2 al Parma

Dopo due pareggi ed un solo gol il Cagliari si sblocca al Tardini battendo 3-2 il Parma con tre reti, ma colpendo anche due pali e con due reti annullate per fuorigioco. Niente male per la formazione di Nicola contro un Parma che comunque non è stato a guardare. Gli emiliani segnano due gol, ma sprecano anche tante, troppe occasioni. In difesa poi tanti errori. Così i tre punti vanno ai sardi, per Pecchia invece il record di reti subite: 12, il dato peggiore della serie A assieme all'Atalanta. In classifica i sardi raggiungono i ducali con 5 punti.



