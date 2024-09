Campionati vela Cagliari, bene Pilloni, Cassitta e Barabino

Il mondo della vela italiana ha i suoi nuovi campioni. I titoli sono stati assegnati a Cagliari, con il campionato italiano classi olimpiche - Edison Next 2024 regata FIV, organizzato dal Windsurfing Club Cagliari e dalla Lega Navale Italiana di Cagliari. L'appuntamento rientra nell'evento Sardinia Sailing Cup, promosso dall'assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione.

Circa 500 gli atleti in acqua in quattro giorni di regate. I cinque campi di regata del Golfo degli Angeli hanno visto protagonisti gli specialisti di sette specialità viste anche a Parigi 2024. Tra i sardi nell'ILca 7 maschile vittoria di Cesare Barabino (Yacht Club Costa Smeralda). Trionfa anche, nell'ILca 6 maschile Niccolò Giuseppe Cassitta (Yacht Club Olbia). Molto bene anche il solito Federico Pilloni (Ycs) primo nell'Iq foil under 23 e secondo anche tra i "grandi". Sul podio, medaglia d'argento, anche Sarà Savello dello Yacht club Cagliari nell'Ilca 6, terzo nell'Ilca 7 under 21 Enrico Tanferna (Yacht Club Olbia). Terzi nel 470 maschile Mauro Musanti e Andrea De Montis (Yacht Club Cagliari).

Nell'Hansa 303 doppio prime Valentina Diana e Francesca Ramazzotti (Veliamoci), seconde le compagne di squadra Lucia Garau e Maria Cristina Atzori. "Concludiamo questo Campionato Italiano Classi Olimpiche 2024 Edison Next con grande soddisfazione e orgoglio. Questi giorni ci hanno regalato competizioni di altissimo livello, e ancora una volta, la vela italiana ha dimostrato tutta la sua forza e passione - ha detto il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre - Un ringraziamento speciale va alla Sardegna, che si conferma una terra di eccellenza per il nostro sport, e alle istituzioni locali e ai nostri affiliati per il loro contributo. La Sardinia Sailing Cup, grande contenitore di attività veliche, continua a crescere, consolidando le basi per il futuro della vela in questa meravigliosa isola. Il nostro infatti è un arrivederci, a breve, con altri eventi che vedranno la vela grande protagonista in competizioni internazionali. Auguro a tutti di portare con sé il ricordo di queste splendide giornate e di proseguire nel proprio percorso sportivo con la determinazione e l'entusiasmo che abbiamo visto qui".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA