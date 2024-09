Camion si ribalta sulla statale 131, strada chiusa a Paulilatino

Un camion gru che trasportava materiale elettrico si è ribaltato sulla statale 131 all'altezza di Santa Cristina, nel territorio di Paulilatino, per cause ancora da accertare. Nessun altro veicolo è stato coinvolto ma il mezzo ha bloccato entrambe le corsie al km 114, in direzione Cagliari. Per questo motivo la carreggiata è stata chiusa e il traffico è stato deviato al km 115 sulla ex statale 131.

Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.



