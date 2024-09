Partono in salita per Luna Rossa le regate odierne della finale della Luis Vuitton Cup. Prima del via, già rinviato più volte per il troppo vento, il Team Prada Pirelli rompe la randa e viene squalificata per l'ingresso di troppe persone salite a bordo per riparare la vela. Così Ineos Britannia si prende gara 3 senza regatare e va sul 2-1.



