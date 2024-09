Basket: la Dinamo stecca la prima, perde 86-97 con Scafati

Esordio amaro in campionato per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che ieri sera al PalaSerradimigni ha dovuto arrendersi alla Givova Scafati. 97-86 il punteggio finale a favore degli ospiti, implacabili nel tiro da tre con uno straordinario 13/21(61,9%), contro il deludente 8/29 (27,5%) dei sassaresi. Ai biancoblu, troppo teneri in difesa, non è bastata la prestazione sopra le righe di Sokolowsky (30 punti, 7 rimbalzi e 3 assist).

Le due squadre giocano un primo tempo molto equilibrato, che si conclude 37-41 per Scafati e con i padroni di casa che si aggrappano alla vena realizzativa di Sokolowsky, Halilovic e Fobbs.

Al rientro in campo dopo la pausa lunga La Dinamo è scatenata, sembra avere una marcia in più e piazza un parziale di 13-0 che la porta avanti 50-41.

La Givova barcolla, ma si scuote e con un contro break di 9-0 riporta la gara in equilibrio, chiudendo ancora avanti il terzo quarto (60-63).

L'inizio dell'ultima frazione di gioco è un incubo per i biancoblu di coach Markovic: Scafati annichilisce i padroni di casa con un parziale di 12-0 e indirizza la partita sui binari della vittoria, grazie a tre triple consecutive di Stewart e alla super prestazione dell'ex Sorokas (22 punti). Inutile l'acuto della Dinamo che con due triple di capitan Bendzius si riavvicina a -6. La partita la vince la Givova per 86-97.

Nenad Markovic a fine partita non nasconde la delusione: "Brava Scafati, non pensavo che noi potessimo giocare così male.

A parte Sokoloswsky, abbiamo sbagliato troppi tiri aperti e tanti giocatori erano fuori ritmo. Mi prendo io la responsabilità, non c'è stata mai la giusta reazione a quello che stava succedendo. Il vero problema è stata la difesa, sembravamo una squadra confusa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA