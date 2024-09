Finale Vuitton Cup: poco vento, 3/a regata non assegnata

La mancanza d vento ha caratterizzato la terza regata della finale della Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e Ineos Britannia che non ha assegnato punti ed il risultato resta di 1-1. Le due imbarcazioni, infatti, non hanno completato il campo-regata nel tempo limite di 45 minuti per colpa del vento venuto meno. Le due imbarcazioni sono cadute dal foil nel penultimo lato e non hanno più ripreso il volo.

La terza sfida era iniziata con un ritardo di due ore per la mancanza di vento. Annullata la quarta regata che si sarebbe dovuta disputare oggi



