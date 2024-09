Armi nascoste in un terreno a Iglesias, arrestato un 58enne

Ha nascosto in un terreno diverse armi da fuoco artigianali. In particolare, all'interno di una cassetta metallica sotterrata sotto una catasta di mattoni, sono state rinvenute una pistola scacciacani alterata, resa potenzialmente letale attraverso una modifica che le consente di sparare colpi di piccolo calibro, due "tubi fucile" artigianali, del munizionamento modificato e diverse cartucce calibro 12.

Per questo i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Iglesias, con il supporto degli operatori dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e l'ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno arrestato un uomo di 58 anni, indagato per detenzione, alterazione e fabbricazione di armi clandestine. Al termine delle perquisizioni l'arrestato è stato trasferito al carcere di Uta.

Nel frattempo le indagini proseguono per comprendere la provenienza delle armi.



