Todde ai parlamentari sardi, 'sinergie oltre le appartenenze'

Un incontro con tutti i parlamentari sardi di maggioranza e opposizione sulla programmazione e lo sviluppo della Sardegna per "attivare sinergie comuni e condividere una visione territoriale unitaria al di là delle appartenenze politiche, in vista della prossima finanziaria". È quello che si è svolto questa mattina a Cagliari nella sede della Regione a Villa Devoto, convocato dalla presidente Alessandra Todde e alcuni rappresentanti della sua giunta.

In cima alla lista il tema dell'accessibilità all'Isola: "All'indomani della composizione della nuova Commissione europea occorre rilanciare con forza la negoziazione sui modelli di continuità - si legge nel resoconto della Regione -, sugli assetti aeroportuali, sul trasporto marittimo riferito in particolare al tema della logistica e della competitività.

Occorre un maggior impegno da parte dello Stato".

Sui trasporti interni, serve "puntare sulla viabilità interna e sullo sviluppo della rete ferroviaria, è necessario cambiare il paradigma che lega gli investimenti a mere logiche di mercato". E poi il gap infrastrutturale, la ricerca scientifica e la fiscalità.

Sull'ambiente e la difesa del territorio è stato ribadito dalla giunta "che i valori e le specificità ambientali dell'Isola sono prioritari per la Regione, che sostiene uno sviluppo sostenibile attraverso una transizione energetica rispettosa dell'ambiente e del paesaggio. In tal senso occorre rivedere alcune restrizioni comunitarie poste ad esempio sulle comunità energetiche per imprese e cittadini, oggi attestate su un limite di potenza pari ad 1 MW".

Assente per impegni pregressi il deputato di Fi Ugo Cappellacci, che in una nota ha comunque risposto alla presidente Todde definendosi "non solo 'arruolato' ma 'in servizio permanente effettivo' per portare avanti le istanze unitarie nell'interesse del popolo sardo, che vanno al di là delle appartenenze partitiche". Poi rimarca che sarebbe auspicabile un confronto "nel merito delle questioni, ovvero su un ordine del giorno predefinito, corredato da dossier da trattare che siano consultabili e sui quali si possa trovare un incontro delle rispettive volontà che sia sostanziale e non solo una rappresentazione mediatica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA