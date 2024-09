Ripresi gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna, arrivati in 68

Le favorevoli condizioni del tempo stanno facilitando gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Nelle ultime ventiquattro ore ne sono arrivati 68 che vanno ad aggiungersi ai 70 sbarcati da lunedì in Sardegna. Dall'inizio della settimana in Sardegna sono sbarcati 138 migranti.

Ieri 15 migranti, tra i quali una donna e tre minori, sono arrivati nella spiaggia di Porto Pino nel Comune di Sant'Anna Arresi e sono stati rintracciati dai carabinieri. Altri 16 (tra questi tre donne e due bambini) sono stati, invece, rintracciati a Santa Margherita di Pula e a Cala Verde. Recuperata anche una delle barche usate per raggiungere la Sardegna. Poco più tardi i carabinieri di San Giovanni Suergiu hanno rintracciato a Capo Malfatano 12 migranti (6 uomini, 2 donne e 4 minori) in buone condizioni di salute. Infine, nel poligono di Capo Teulada, i militari hanno rintracciato altri 14 migranti (13 uomini e 1 donna), sbarcati poco prima in località Porto Scudo.

Tutti i migranti, terminati gli accertamenti sanitari, sono stati accompagnati al Centro di accoglienza di Monastir.



