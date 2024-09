Riaperta via Torricelli sotto l'asse mediano a Cagliari

Riaperta dalle prime ore di oggi la via Torricelli sotto l'asse mediano a Cagliari.

La caduta di alcuni calcinacci dal cavalcavia dell'Asse mediano sulla via Torricelli avevano portato, ieri, alla chiusura della strada per evitare una situazione di pericolo pubblico.

L'intervento è stato immediato e per questo durante i lavori si è provveduto a chiudere la strada per motivi di sicurezza. La stessa via è stata riaperta nella notte una volta conclusi i lavori di messa in sicurezza.



