Preistoria Sardegna in patrimonio Unesco, video promozionale

Un video emozionale per raccontare l'arte e l'architettura della Sardegna preistorica.

Un minuto e 47 secondi per uno spot promozionale in italiano, sardo e inglese, diretto da una firma prestigiosa, Anthony LaMolinara, regista statunitense che vive in Italia, premio Oscar per gli effetti speciali.

"Sardegna, il canto delle radici" offre in sintesi uno spaccato dei monumenti preistorici dell'Isola ufficialmente candidati a diventare patrimonio Unesco. Prodotto da Nor Films, si avvale della fotografia di Mario Giua Marassi, la voce dell'attrice Michela Atzeni, ed è visibile su youtube (https://youtu.be/Ywfyb_5rMRM?si=5RC3Rm4j8j7Yj3oc) e nelle pagine social ufficiali di Nor. Un itinerario tra domus de janas di Montessu, S'Incantu di Putifigari, dolmen, menhir, Monte d'Accoddi, monumento troncopiramidale nel cuore della Nurra.

Queste e altre le meraviglie, testimonianze di altissimo valore archeologico, architettonico, artistico. Il video promuove e accompagna il progetto "Arte e architettura nella Preistoria della Sardegna. Le domus de janas" coordinato da Cesim Aps di Sassari, associazione presieduta dall'archeologa Giuseppa Tanda, sostenuto da una rete di Comuni, Università sarde, Sovrintendenze di Sassari e di Cagliari, Regione e Mic.

A impreziosire il video musica canti e balli della cultura sarda, le sonorità delle launeddas, il canto a tenore, su ballu tundu, ma anche i raffinati abiti tradizionali. "L'idea di fondo dello spot è mostrare come la Sardegna non sia mai stata isolata, ma sia sempre stata un'isola dove le idee e le culture del Mediterraneo e dell'Europa arrivavano, trovavano terreno fertile, crescevano e prendevano una nuova forma, una voce con caratteristiche uniche. Fin dall'antichità questa caratteristica ha reso grande la cultura sarda", si legge in una nota. Se ne parlerà dal 3 al 6 ottobre a Sassari al convegno Internazionale "Ipogeismo e megalitismo in Europa e nel Mediterraneo tra il V ed il III millennio a.C. - La Sardegna, crocevia di popoli e di culture".



