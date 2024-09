Orologi a contraffati per 100mila euro in valigia, una denuncia

Nella valigia trasportava sette orologi di importanti griffe contraffatti. Lo hanno scoperto i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Cagliari in servizio e i militari della Guardia di Finanza durante i controlli dei vigilatori all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Il passeggero era appena arrivato dal Bangladesh. Non ha saputo fornire indicazioni sul valore o sull'autenticità degli orologi. La merce quindi è stata sequestrata per essere analizzata da esperti per verificarne l'autenticità.

"Le perizie condotte - spiegano Adm e Gdf - hanno evidenziato che i prodotti riportavano marchi riconducibili a importanti ditte come Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet e Hublot (ben riprodotti e il cui valore di mercato dei prodotti originali sarebbe stato presumibilmente ben oltre i 100.000,00 Euro) e che tali orologi, seppur apparentemente identici agli originali, presentavano delle caratteristiche qualitative inferiori rispetto a quelle della produzione originale".

Gli orologi sono stati sequestrati, per il passeggero è scattata una denuncia.



