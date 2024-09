L'astronauta Villadei ospite d'onore al Festival Aerospazio

"La Sardegna vanta un primato importante, quello di aver ospitato i primi esperimenti spaziali". Ad affermarlo, e ricordare che i primi lanci diretti allo spazio partirono sessant'anni fa proprio dall'isola per verificare le dinamiche di movimento, è stato Walter Villadei, astronauta pilota della Ax-3, la terza missione privata diretta verso la stazione spaziale internazionale organizzata da Axiom Space.

Villadei è stato l'ospite d'onore della seconda giornata del Festival dell'Aerospazio apertosi ieri a Olbia nel museo archeologico. "La Sardegna è bellissima vista dallo spazio - ha raccontato Villadei alla folta platea dell'evento internazionale organizzato da Astec-AeroSpace Technology Education Center - Qui realizziamo cose molto importanti. Abbiamo grandi radiotelescopi che parlano con lo spazio profondo, ricevono dati dalle sonde che abbiamo realizzato per esplorare Giove, Saturno, Urano e le parti più remote del cosmo, ma abbiamo anche sistemi che vengono utilizzati per monitorare i detriti spaziali. È un tema importantissimo - ha ribadito l'astronauta - per garantire la sicurezza delle infrastrutture e degli oggetti che volano nello spazio".

L'incontro al museo di Olbia davanti a studenti e professionisti del settore aerospaziale, è stata un'occasione per ribadire un concetto espresso più volte durante la manifestazione: lo spazio offre enormi possibilità di sviluppo professionale per i giovani sardi. E lo ha sottolineato anche Villadei, di fatto un ambasciatore italiano nello spazio, che ha poi rivelato il suo sogno di andare su Marte e le grandi possibilità che i viaggi nello spazio possono offrire ai giovani. "Oggi la figura dell'astronauta è cambiata, non si tratta solo di uno specialista del volo concentrato sull'addestramento, oggi c'è la Space economy e l'impostazione è quella di un astronauta che interagisce, con industria e ricerca, sulle opportunità che ci sono nello spazio - ha concluso Villadei -. Il futuro sono i voli privati, soprattutto negli Stati Uniti, pensiamo a SpaceX di Musk, con grande forza economica e capacità di accettare il rischio: l'errore è un passaggio che porta al successo".



