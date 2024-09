Infiltrazioni d'acqua, mercato Pirri chiuso sino al 3 novembre

Infiltrazioni d'acqua durante le forti piogge della settimana scorsa: il mercato di Is Bingias a Pirri verrà chiuso per manutenzioni straordinarie dal 7 ottobre al 2 novembre, per riaprire regolarmente dal 4. I lavori, da molti anni sollecitati dagli operatori, si sono resi improcrastinabili dopo gli ultimi problemi causati dal maltempo.

Si procederà a effettuare anche ulteriori interventi, anche sull'impianto idrico e sulle porte d'accesso. Secondo il Comune, "i lavori sulla copertura della struttura renderanno maggiormente sicuri gli operatori, che non saranno più esposti alle conseguenze degli acquazzoni e alla improvvisa interruzione del servizio per crolli di parte del controsoffitto e copiose infiltrazioni d'acqua".

L'amministrazione ha confermato la propria disponibilità a contenere i disagi e la chiusura della struttura per il tempo strettamente necessario.

La comunicazione è stata data oggi dalla presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, insiema al consigliere delegato alle Attività produttive, Eugenio Spiga, all'assessore Carlo Serra e al dirigente comunale Alessandro Cossa.



