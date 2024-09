Daniele Rocchi è il nuovo segretario generale del Siap Sardegna

Daniele Rocchi, 47 anni, è il nuovo segretario generale del Siap Sardegna. E' stato nominato al Caip di Abbasanta nel corso della direzione regionale del sindacato di polizia, alla quale erano presenti il segretario generale nazionale aggiunto Massimo Zucconi Martelli, con la partecipazione del segretario regionale Siap Sardegna Bastiano Sannia e dai segretari provinciali Siap di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.

Rocchi, che era segretario del Silp Cgil, sostituisce alla guida del Siap Bastiano Sannia, dimessosi dopo 34 anni, per motivi familiari. Dopo l'elezione Daniele Rocchi ha ringraziato la segreteria del Siap, il segretario Sannia uscente ed ha annunciato alcune linee programmatiche in sinergia con la segreteria nazionale.

"Credo sia giusto ringraziare l'organizzazione sindacale Silp Cgil per la formazione sindacale che in questi anni mi ha accompagnato. Non sto scappando, la mia scelta è frutto di un percorso naturale mirato sempre agli interessi dei nostri operatori - ha spiegato - La mia ricetta di fare sindacato non cambia, in questo momento di penuria di personale di attese per il rinnovo contrattuale, il lavoro non si ferma a queste lungaggini burocratiche, le difficoltà le esigenze dei nostri colleghi e delle loro famiglie aumentano con l'avanzare del tempo e dell'età. C'è tanto da fare sia in termini di lavoro che nel merito di difficoltà che talvolta sopraggiungono nel percorso di vita di un poliziotto. Vorrei dare il mio contributo funzionale e sociale alla Sardegna grazie alla sinergia che desidero armonizzare con tutti i segretari provinciali del Siap. Ho sempre puntato il mio lavoro sindacale sull'ascolto risolutivo ma soprattutto a non illudere le persone".

Rocchi ringrazia anche "il segretario nazionale Massimo Martelli per la grande considerazione nei miei confronti, un incarico autorevole che assolverò con dedizione, senso di collaborazione e senza mai togliere il sorriso".



