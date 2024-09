Autonomia: Comandini, Sardegna in prima fila contro legge iniqua

"La Sardegna è in prima fila, con altri quattro Consigli regionali, per abrogare una legge iniqua che crea disparità tra i cittadini. Tutti gli italiani devono avere gli stessi diritti senza distinzione di nascita o residenza". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale sardo, Piero Comandini, in occasione della presentazione, questa mattina in Cassazione a Roma, delle richieste, a norma dell'articolo 75 della Costituzione, per l'abrogazione della legge n.86 del 2024 sull'Autonomia differenziata. Comandini era accompagnato anche dal vicepresidente Giuseppe Frau, entrambi delegati dall'Assemblea.

Contro la legge Calderoli si sono schierati anche i Consigli regionali di Campania, Puglia, Emilia Romagna e Toscana.



