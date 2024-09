Tutto pronto per esercitazione di protezione civile a Cagliari

È in programma per la mattinata di venerdì 27 settembre, una esercitazione della colonna mobile della Protezione civile del Comune di Cagliari. L'attività si svolgerà nell'area di via San Paolo, e così come in altre parti d'Italia, tende a simulare una risposta tempestiva e organizzata in tempi di crisi.

La colonna mobile, composta da un convoglio di circa 26 automezzi attrezzati, su cui viaggiano 77 donne e uomini con competenze tecniche e amministrative, partirà dalla sede della protezione civile in via Mercalli alle 7.45, con arrivo previsto a destinazione intorno alle 8.30, passando in via Mercalli, via Galvani, via Cettigne, via Costantinopoli, via Berna, via Stoccolma, via Berlino, Asse Mediano, viale Ferrara, viale Colombo, Lungomare 11 settembre, viale La Plaia e infine via San Paolo. Coinvolte anche 3 associazioni di volontariato, Alba e Misericordia di Cagliari, Nos di Quartu Sant'Elena, con i loro 4 automezzi e 2 moduli antincendio.

Al termine dell'esercitazione, il rientro del convoglio è previsto per le 14 circa, seguendo lo stesso percorso, con l'eccezione delle vie Berna e Stoccolma.

Tutti i mezzi che parteciperanno all'esercitazione attraverseranno la città con luci anabbaglianti accese e luci blu di emergenza attive. Le auto e le moto, 6 in tutto, della Polizia Locale apriranno e chiuderanno il convoglio.



