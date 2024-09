Tutto pronto ad Arborea per il Sardegna Endurance Festival

Ultimi preparativi in vista dell'avvio del Sardegna Endurance Festival 2024 all'Horse Country Resort di Arborea.

Primo appuntamento venerdì 27, alle 7, con la partenza del Campionato europeo under 21 "FEI Endurance European Championship for Young Riders & Juniors"; mentre bisognerà aspettare l'alba di domenica 29 settembre per il mondiale giovani cavalli, di otto anni, "FEI Endurance World Championship for Young Horses".

Agli internazionali si sono iscritti partecipanti provenienti da 29 nazioni, mentre a scendere in pista domani saranno 47 binomi (cavallo e cavaliere) di 16 nazioni. Sono invece cinque i binomi che difenderanno i colori dell'Italia.

I cavalli iscritti, giunti da tutto il mondo anche con voli aerei dedicati, sono stati visitati questo pomeriggio da un team di veterinari scelti dalla Federazione equestre internazionale tra i migliori del pianeta: dalla Francia al Sudafrica, passando per Spagna, Giordania e altri paesi. Ad affiancare i veterinari FEI, in tutte le visite sanitarie che precedono e che accompagnano questo week end di gare, ci saranno anche undici studenti del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari.

I ragazzi, per metà sardi e per metà toscani, lombardi e piemontesi, opereranno quindi in prima linea nel seguire i controlli anche nei cancelli veterinari, ogni 30 chilometri, lungo il tracciato da 120 chilometri totali, delimitato ad anello tra i territori di Arborea e Terralba. Gli studenti.

Quasi tutti gli studenti dell'ultimo anno del corso di laurea, reclutati e coordinati dal docente di didattica integrativa, Mauro Ardu, del Dipartimento di Veterinaria, hanno avuto o hanno ancora esperienze con i cavalli: chi seguendo una tradizione di famiglia o chi per piccole attività equestri coltivate negli anni. Ognuno di loro si aspetta da questa esperienza una crescita professionale ed esperienziale, anche in ambito sportivo, soprattutto grazie al tutoraggio che avranno da veterinari che da tempo calcano la scena delle gare internazionali di endurance.



