Strage a Nuoro, fiori nel banco vuoto di Francesco a scuola

Un giorno triste e sconvolgente nella scuola elementare di Monte Gurtei, a Nuoro, dove Francesco, 10 anni, frequentava la quinta elementare. Il piccolo, con la madre e la sorella maggiore, sono stati vittime ieri della strage familiare compiuta dall'operaio forestale di 52 anni Roberto Gleboni, che ha ucciso anche un vicino di casa prima di togliersi la vita.

I compagni fuori dall'istituto intestato a Grazia Deledda e Mariangela Maccioni, si sono riuniti in capannello, come se avessero bisogno di stare insieme per scambiare le loro emozioni. Poi hanno posato le letterine e un mazzo di fiori sul banco di Francesco, che frequentava la Quinta B.

Disperate anche le mamme degli altri alunni: "Francesco era il più bravo della classe, un ragazzino corretto, gentile sempre disponibile, non lo dico perché è morto ma perché è la verità", commenta una signora.

"Non sapevamo niente, né notavamo segni di disagio del bambino - dice un'altra signora -. Ho visto a scuola qualche volta i genitori, ma erano persone riservate, del resto i panni sporchi si lavano in casa e ci sono persone che non si lasciano andare all'esterno".



