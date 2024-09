Nelle campagne di Olzai 1500 piante di marijuana, un arresto

I militari del Norm della Compagnia Carabinieri di Ottana, con quelli alle stazioni di Olzai e Ottana e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, hanno arrestato un 39enne per coltivazione, produzione, traffico e detenzione illecita ai fini di spaccio di marijuana. Gli investigatori hanno infatti scoperto nelle campagne di Olzai una piantagione composta da più di 1500 piante di canapa ad elevato Thc. La marijuana, del peso di più di 800 kg, è stata interamente estirpata e sequestrata.

"Il risultato si inserisce nei quotidiani servizi di rastrellamento e monitoraggio delle campagne compiuti dai militari dall'articolazione territoriale e dallo Squadrone Cacciatori, specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea, per compiere ricognizione di obiettivi anche in scenari operativi impervi, per ricercare catturandi e coltivazioni illecite", fanno sapere i carabinieri.



