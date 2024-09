La musica d'autore di Paolo Benvegnù domani a Cagliari

La raffinata musica d'autore italiana chiude i concerti di Extra Sant'Elia- Waves, rassegna realizzata dal Lazzaretto di Cagliari e Mis Factory.

Venerdì 27 settembre, alle 21:30, arriva sul palco Paolo Benvegnù. Un ritorno a Cagliari per uno tra i più apprezzati cantautori e chitarrista della scena indipendente italiana. "E' inutile parlare d'amore", l'ultimo album del cantautore lombardo, ha trionfato alla Targa Tenco nella categoria miglior album.

La storia professionale di Paolo Benvegnù parte negli anni '90 con gli Scisma, gruppo rock alternativo di cui è tra i fondatori. Sono anni in cui il rock italiano è rappresentato da band ancora oggi presenti nel contesto musicale: Marlene Kuntz, Afterhours, Verdena solo per citarne alcune. Ma è il viaggio intrapreso in solitaria di Benvegnù a rivelare la capacità unica di intrecciare poesie sonore e melodie innovative. "Album come "Piccoli fragilissimi film", "Le labbra" e "Hermann" non sono solo dischi, ma esperienze emotive intense. Benvegnù ritorna a Cagliari dopo diversi anni con un concerto speciale, in una versione in duo con Tazio Aprile alla tastiera/piano, caratterizzata da ampi momenti acustici.

"L'obiettivo del festival è creare attraverso le arti, un ponte tra periferie e centro", spiegano gli organizzatori. C'è attesa per la prima proiezione nel capoluogo sardo, sabato 28 alle 20,30, del cortometraggio "Il Pescatore" di Ugo Garau, sua opera prima, girato nell'area del porticciolo vecchio del borgo di Sant'Elia, con il coinvolgimento dei pescatori della Cooperativa pescatori Sant'Elia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA