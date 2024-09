Finisce con la moto contro un furgone, muore un 29enne

È finito con la moto prima contro un furgoncino, poi la sua due ruote è carambolata su un autobus.

E' successo sulla statale 130, all'altezza di Iglesias, dove è morto un 29enne di Alba.

Il giovane era alla guida di una Yamaha Tracer, che per cause non accertate è finita contro un Fiat Cubo guidato da un 33enne di Iglesias. La moto ha poi terminato la sua corsa contro un autobus. Il conducente del furgone si è fermato per soccorrere il 29enne e ha fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza del 118. I medici hanno tentato di salvare la vita al 29enne ma non c'è stato nulla da fare.

I veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati.

