Un furgone contenente attrezzatura utilizzata per attività di service audio e video per eventi è andato quasi distrutto in un incendio appiccato questa notte, attorno all'1.30, in via Apuleio a Nuoro.

Importanti i danni riportati all'attrezzatura.

Sul posto hanno operato la squadra 1A del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e il personale con l'autobotte.



