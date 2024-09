Emessi cinque Daspo a ultras Olbia e Torres Calcio

Cinque Daspo sono stati emessi dalla Polizia di Stato, dopo un'istruttoria condotta dal personale del dipartimento anticrimine sulla base delle attività del commissariato di Olbia, del reparto territoriale Carabinieri e del questore di Sassari, nei confronti di tifosi delle squadre di calcio dell'Olbia e della Torres. Due provvedimenti hanno riguardato altrettanti giovani tifosi della squadra del capoluogo gallurese, entrambi con precedenti di polizia, che durante l'incontro di calcio Olbia - Spal disputatosi nel mese di aprile, hanno lanciato fumogeni sugli spalti gremiti di pubblico dello stadio "Bruno Nespoli", mentre la gara era in corso. Per loro il provvedimento prevede il divieto di accesso agli stadi per cinque anni e l'obbligo di presentazione al Commissariato di Polizia di Stato durante i successivi incontri di calcio della squadra dell'Olbia per altri cinque anni.

Tre Daspo arrivano poi a componenti della tifoseria sassarese: alla fine della partita Torres - Mantova, ospitata nello stadio "Vanni Sanna" il 3 agosto scorso, si erano verificate tensioni tra alcuni appartenenti della tifoseria locale, immediatamente sedate grazie all'intervento dei poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico. Un secondo episodio di disordine si è poi verificato a distanza di quindici giorni, quando durante l'incontro Torres - Albinoleffe, dalla curva di casa un tifoso era stato sorpreso a lanciare un fumogeno in direzione del campo di gioco. Per loro è previsto il divieto di accesso agli stadi per tre anni.



