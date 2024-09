Digitalizzazione, 3,8 milioni dalla Regione per 88 Comuni

Aiutare il percorso di digitalizzazione dei cittadini sardi con il nuovo servizio di facilitazione avviato dall'assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione. Una rete di 88 punti dislocati capillarmente su tutto il territorio regionale in strutture esistenti nei comuni come biblioteche, centri giovanili e punti informativi, che raggiungeranno un bacino di oltre 65mila utenti, per garantire che nessuna area della Sardegna rimanga esclusa dall'accesso ai servizi digitali.

Per il progetto, pensato inizialmente per i Comuni di piccole dimensioni, ma estesa a tutti i Comuni della Regione, la Regione ha stanziato 3,862 milioni di euro provenienti dal Pnrr e dalle misure del Dipartimento per la Transizione digitale.

"Grazie a questi finanziamenti, approvati ieri in giunta - ha spiegato l'assessora Mariaelena Motzo durante la conferenza stampa di presentazione -, i Comuni potranno aiutare le fasce di popolazione meno avvezze all'uso dei dispositivi digitali nella gestione delle pratiche amministrative ormai digitalizzate. I Comuni interessati possono fare richiesta di partecipazione al progetto seguendo le indicazioni previste dal bando".

La presenza di servizi di facilitazione digitale, hanno spiegato dall'assessorato, era limitata a poche città, con una distribuzione non omogenea. Il nuovo progetto mira a colmare queste lacune, potenziando infrastrutture esistenti.



