Cagliari in ritiro in vista della trasferta a Parma

Il Cagliari recupera Mina per la gara di lunedì contro il Parma. Qualche speranza per Pavoletti e Jankto, comunque mai schierati dall'inizio da Nicola. Out quasi sicuramente Wieteska e Prati.

Il difensore colombiano era stato tenuto a riposo nella sfida di Coppa Italia di martedì scorso, ma ora sembra tutto a posto.

Dopo l'allenamento di questo pomeriggio la squadra ricomincerà il ritiro nel centro sportivo di Assemini proprio in vista della trasferta in Emilia Romagna.

La decisione era stata presa venerdì dopo la sconfitta interna con l'Empoli in campionato. Ma il ritiro era partito domenica. Giocatori liberi ieri e stamattina, poi di nuovo in "clausura" da stasera. Una scelta non punitiva - è stato spiegato dal club nei giorni scorsi - ma per lavorare di più e consentire ai giocatori rimasti un po' indietro di rimettersi al passo con i compagni per quanto riguarda la condizione fisica.

Cagliari ultimo in classifica da solo dopo la vittoria del Como a Bergamo contro l'Atalanta: ora è atteso dalla doppia trasferta a Parma e poi Torino contro la Juventus.

Al Tardini Nicola potrebbe puntare su Lapadula, match-winner contro la Cremonese. In Coppa il mister ha provato anche l'assetto a quattro in difesa.

Nel frattempo fiducia ai giovani: rinnovo sino al 2028 per la giovane punta zambiana Kingstone Mutandwa.



