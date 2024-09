Basket: campionato al via, la Dinamo sabato contro Scafati

Si apre sabato sera il campionato della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che al PalaSerradimigni, in uno dei tre anticipi, affronterà alle 21 la Givova Scafati.

I biancoblu arrivano al primo impegno di Serie A dopo un buon precampionato, ma reduci dalla sconfitta contro Bonn nella finale per la qualificazione alla Champions League. Sconfitta che ha costretto la Dinamo a ripegare sulla Europe Cup.

"Veniamo dalla sconfitta con Bonn ma è passato, impariamo dagli errori e apriamo una nuova pagina, quella del campionato, è fondamentale per partire bene", ha detto il coach Nenad Markovic presentando la gara di sabato.

"Il campionato è durissimo, ci sono tantissime squadre ad alto livello, fondamentale la concentrazione e la consistenza già da sabato sera. Sarà importante partire bene, giocare una partita tosta e solida in difesa perché Scafati ha giocatori di talento soprattutto sul perimetro".

Accanto al coach per presentare l'esordio in campionato anche il capitano Eimantas Bendzius, che riassapora la A dopo essere stato un anno fuori per infortunio: "È stato un lungo anno, ma sono tornato, sto bene, da capitano voglio aiutare i miei compagni, supportarli ma abbiamo un bel gruppo, ragazzi seri, professionali ed esperti, non è difficile farlo con loro, ci siamo subito trovati bene dentro e fuori dal campo, ho visto che tutti vogliono combattere per vincere".

Contro Scafati la Dinamo potrà contare anche su Vincini, di rientro da un infortunio muscolare che lo ha tenuto a riposo nelle ultime settimane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA