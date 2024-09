Strage a Nuoro, morte cerebrale per figlio e vicino

Per Francesco Gleboni, 10 anni, e Paolo Sanna 69, è in corso l'accertamento per morte cerebrale all'ospedale San Francesco di Nuoro. Salirebbe così a cinque il bilancio delle vittime della strage compiuta da Roberto Gleboni, l'operaio forestale padre di Francesco, che dopo aver ucciso la moglie Maria Giuseppina Massetti di 43 anni e la figlia Martina di 23, ha rivolto l'arma contro altri due suoi figli, di 14 e 10 anni, colpendo a morte anche quest'ultimo. Mentre usciva di casa nel pianerottolo l'omicida si è trovato faccia a faccia con Sanna, di 69 anni e inquilino del terzo piano. Il pensionato è stato centrato alla testa.



