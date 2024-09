Sindacati in piazza a Sassari per dire no al ddl sicurezza

I sindacati Cgil e Uil di Sassari hanno manifestato questo pomeriggio in piazza d'Italia contro il ddl sicurezza in discussione al Senato.

Alcuni rappresentanti dei due sindacati sono stati ricevuti dalla prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, alla quale hanno espresso la propria contrarietà sui contenuti del decreto.

I manifestanti contestano numerosi articoli del decreto e sono scesi in piazza " per difendere la libertà e il diritto di manifestare il dissenso, per contrastare una norma che introduce nuovi reati penali e limita le mobilitazioni sindacali, per opporci all'incarcerazione di donne in gravidanza o con figli piccoli e per dire no alla criminalizzazione dei migranti", hanno spiegato elencando le ragioni stampate sui volantini che hanno distribuito ai passanti. "Siamo in piazza per difendere la democrazia del nostro Paese", hanno ribadito.



