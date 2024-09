Rinnovabili: minoranza 'subito legge sulle comunità energetiche'

Una via d'uscita tra il disegno di legge sulle aree idonee e la proposta di legge di iniziativa popolare cosiddetta di Pratobello: è la norma presentata dal gruppo di Sardegna al centro 20Venti sulle comunità energetiche nelle scorse settimane e che ora la minoranza di centrodestra in Consiglio regionale vorrebbe far approdare direttamente in Aula.

Il tentativo è stato avanzato durante la conferenza dei capigruppo: "Abbiamo chiesto che nella seduta statutaria prevista per il primo ottobre fosse inserito all'ordine del giorno l'esame della proposta di legge a prima firma di Antonello Peru: portare subito le comunità energetiche per dare una risposta alla speculazione che c'è in atto sulla Sardegna - ha spiegato il capogruppo di Fdi Paolo Truzzu durante una conferenza stampa -, ma la nostra richiesta è stata respinta".

"Ci dispiace aver trovato una maggioranza sorda - aggiunge -.

Pensavamo che invece potesse essere utile fare una politica energetica a favore delle famiglie, delle piccole e medie imprese sarde".

Per il promotore della norma che incentiva la nascita di comunità energetiche come alternativa alla speculazione, "la maggioranza ha perso un'occasione ghiotta - sottolinea Peru - volevamo fare un assist al campo largo ma hanno rispedito al mittente. Questa proposta di legge è la novità, consente di dare contributi ai comuni, di incentivare le famiglie attraverso l'autoproduzione, quindi rendere i sardi indipendenti dal punto di vista energetico". La minoranza ha anche annunciato che chiederà l'applicazione della procedura d'urgenza, secondo l'articolo 102 del regolamento, anche quando sarà depositata in Consiglio la proposta popolare Pratobello '24: "E' un atto dovuto - precisa Piero Maieli, appena approdato in Forza Italia - non possiamo ignorare il volere di 120mila sardi che hanno firmato e da parte nostra non ci sarà alcun stravolgimento in Aula".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA