L'Università di Cagliari aderisce a Giornate europee Patrimonio

Anche l'Università di Cagliari aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2024, in programma sabato 28 e domenica 29 settembre e lo fa con l'apertura straordinaria di tre luoghi del Sistema Museale di Ateneo: Muacc, Museo "Raccolta delle cere anatomiche di Clemente Susini" e Museo di Zoologia.

In particolare il Muacc (Museo universitario delle arti e delle culture contemporanee) di via Santa Croce, sarà aperto sabato dalle 16 alle 22 con visite guidate gratuite alla mostra "Paolo Portoghesi. Fotografare il Barocco". L'esposizione, promossa dall'Accademia Nazionale di San Luca e realizzata dal museo in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura presenta oltre 70 fotografie di Paolo Portoghesi, figura di riferimento per la storia dell'architettura del XX e del XXI secolo.

Contestualmente, nell'aula di Architettura "Stefano Asili", sarà possibile visitare la mostra "Paolo Portoghesi e la Sardegna. I teatri e le città", curata da Stefano Mais. Il museo "Raccolta delle cere anatomiche di Clemente Susini" di piazza Arsenale sarà eccezionalmente aperto fino alle ore 23 di sabato 28 (ultimo ingresso alle 22.30). All'interno si potranno ammirare la collezione di cere anatomiche del corpo umano. Le cere furono commissionate dal viceré Carlo Felice di Savoia durante la sua reggenza in Sardegna e furono modellate a Firenze tra il 1803 e il 1805. I modelli sono il risultato della cooperazione tra l'artista ceroplasta Clemente Susini, la cui firma originale è riportata in ogni teca, e l'anatomico sardo Francesco Antonio Boi, autore delle dissezioni.

Infine il Museo di Zoologia aprirà le porte della sua collezione sabato 28 e domenica 29 (con orario 15.30-19.30) con visite guidate gratuite. All'interno una collezione di diverse migliaia di esemplari dei principali phyla animali, vertebrati ed invertebrati, dai più piccoli insetti allo scheletro di alcune balenottere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA