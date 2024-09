Louis Vuitton Cup: Bruni, 'l'America's Cup è un sogno'

"Sappiamo tutti che in Italia la Coppa America è un sogno. Abbiamo inseguito questo sogno per molti anni, anche prima che io nascessi. Ora abbiamo una possibilità e dobbiamo sfruttare questa occasione", parola di Francesco Bruni, timonerie di Luna Russa, nella conferenza stampa della vigilia della finale della Louis Vuitton Cup che scatta domani e nella quale l'imbaracazione italiana affronta Ineos Britannia nella serie che decreterà la sfidante di Team New Zealand nella 37/a America's Cup.

Nella conferenza stampa il timoniere di Luna Rossa, Jimmy Spithill, ha sottolineato come la pressione sia "un fattore motivante per tutta la squadra. Ci sono più tifosi italiani che in ogni altra competizione velica. Quindi cerchiamo di sfruttare questo aspetto come un vantaggio competitivo. Sappiamo quanto sarebbe speciale una vittoria".

Grande l'attesa anche in casa Ineos Britannia. Per il timoniere Ben Ainslie "la Louis Vuitton Cup ha una grande storia nell'America's Cup, e sappiamo tutti che come challenger, se si vuole arrivare all'America's Cup, la prima cosa da fare è portare a casa questo trofeo, ed è per questo che stiamo lottando. È una grande opportunità per entrambi i nostri team e siamo molto entusiasti di ciò che ci aspetta".



