In bici sulle strade di Gigi Riva, tappa a Coverciano

Si avvicina il momento dello sbarco in Sardegna per la "Ciclopedalata sulle strade di Gigi Riva", partita sabato scorso da Leggiuno, città natale di Rombo di tuono, e diretta a Cagliari dopo un percorso di mille chilometri.

La comitiva (nel frattempo salita a nove ciclisti) ha raggiunto il Centro Tecnico Federale di Coverciano (Firenze) casa della Nazionale di cui Riva detiene ancora lo scettro di miglior marcatore di ogni tempo con 35 gol in 42 presenze.

Lunedì, in quella che può essere considerata una lunga tappa di trasferimento (161 km), la comitiva si era fermata a Pontremoli, paese natale di Ricky Albertosi, portiere dello storico scudetto rossoblù, che si era complimentato per l'iniziativa, augurando la migliore riuscita.

I partecipanti hanno visitato il Museo del Calcio, prima di risalire in sella peer una tappa relativamente breve (117 km) da Firenze a Livorno, per imbarcarsi sul traghetto per Olbia.

Domani mattina lo sbarco in Sardegna per le ultime tappe. Da Olbia a Benetutti, da Benetutti a Laconi e da Laconi a Cagliari.

In tutto saranno circa 330 km con arrivo finale allo Stadio Amsicora, dove il Cagliari di Riva conquistò lo scudetto del 1969/70, sabato tra le 12.30 e le 13.

La Ciclopedalata di Gigi Riva è organizzata dall'associazione "Pedalando nella Storia - Maurice Garin" su idea del giornalista cagliaritano Carlo Alberto Melis per ricordare e celebrare la figura di Gigi Riva nell'ottantesimo anniversario della nascita e gode del patrocinio del Coni, dei Comuni di Leggiuno e Cagliari e della Regione Autonoma della Sardegna.





