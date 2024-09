Crolla un muro in via Fiume a Cagliari, strada chiusa

Dalla mattina di oggi, mercoledì 25 settembre, è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale, per garantire la sicurezza delle cittadine e dei cittadini, la via Fiume a Cagliari.

Il provvedimento si è reso necessario a causa di un crollo, avvenuto intorno alle 7,30, di una parte del muraglione della via Fiume con direzione viale Buoncammino.

L'intervento di messa in sicurezza della zona è stato effettuato dagli operatori dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che hanno provveduto, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale, a deviare la corrente di traffico nella via Santa Croce.

Le nuove temporanee prescrizioni sulla viabilità non avranno effetto sul divieto di transito nel quartiere Castello degli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 quintali e un limite di altezza superiore ai 3,5 metri. Per tali mezzi il transito nel quartiere sarà, pertanto, vietato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA