Bastione illuminato di rosso per Giornata Mondiale per il Cuore

Illuminando di rosso il torrino del Bastione di Saint Remy, il Comune di Cagliari, in rete con le altre città italiane, aderirà alla celebrazione della Giornata Mondiale per il Cuore in programma domenica 29 settembre 2024.

L'obiettivo della campagna, promossa dalla "World Heart Federation" e dall'Associazione "Due Mani per la vita", è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione, sulla promozione del benessere dei cittadini e delle cittadine rispetto alla diffusione delle malattie cardiovascolari e sull'importanza dell'adesione a stili di vita salutari.



