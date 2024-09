Al via Innovation Roadshow, tecnologie emergenti per lo sviluppo

Il 26 e 27 settembre, presso la passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy, la città di Cagliari ospiterà la penultima tappa dell'Innovation Roadshow, il tour dell'innovazione che ha coinvolto le città che ospitano le Case delle Tecnologie emergenti (CTE), finanziate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

L'evento sarà inaugurato alle 12 del 26 settembre dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda, a cui faranno seguito Francesco Mola, Rettore dell'Università di Cagliari, Roberta Serroni, Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Alessandra Todde Presidente della Regione Sardegna.

Durante il Roadshow verranno presentate le attività svolte dalla CTE di Cagliari e saranno illustrati gli obiettivi raggiunti. Le giornate ospiteranno anche panel tematici dedicati all'innovazione tecnologica e approfondimenti su come questa possa rappresentare il motore per la crescita di start-up e aziende. Saranno presenti aree demo dove poter osservare i prototipi delle aziende ospiti e partner.

Nella Casa delle Tecnologie Emergenti, il Comune di Cagliari, capofila del progetto, è coadiuvato da un partenariato composto da due istituti di ricerca come il CRS4 e l'Università degli Studi di Cagliari, due operatori di rete WindTre e TIM, due PMI sarde di rilevanza internazionale come Abinsula e GreenShare, una startup WiData e due centri di competenza Artes 40 e Cyber 4.0.



