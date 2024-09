"È un campanello d'allarme che non può essere sottovalutato. Si tratta di un episodio in una città tranquilla come Cagliari, ma che si è verificato in un importante e partecipato luogo di cultura, la sede della Fondazione Berlinguer che al suo interno ospita il Partito Democratico e altre associazioni". Così il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, esponente dei Progressisti sardi, sull'atto vandalico di questa notte in via Emilia a Cagliari.



