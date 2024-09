Teuladata al via, veleggiata dal porto di Cagliari per l'autismo

Via alla Teuladata, veleggiata a carattere sportivo fra Cagliari e Teulada, oramai arrivata alla quarta edizione: quest'anno sarà dedicata all'autismo. Le barche seguiranno il percorso issando una bandiera blu. L'appuntamento è per sabato 28 settembre 9.30, davanti al porto di Cagliari. E domenica, dalle 10, è in programma alla Marina di Teulada la Velacoloro, una giornata di vela e arte per i ragazzi con autismo.

Per i partecipanti e per i loro accompagnatori è previsto un giro in barca a vela sulle imbarcazioni messe a disposizione dai protagonisti della veleggiata e delle installazioni artistiche interattive a terra, con tema vela e mare, organizzate dal Museo Dart, Casa Falconieri. La due giorni è promossa da Avas (Armatori vela d'altura Sardegna) e Marina di Teulada.



