Sport e salute, progetto di Sardegna Ricerche con 72 studenti

Scienza, scuola e sport insieme in laboratorio per far conoscere la ricerca ai più giovani. È stata la missione del progetto "La scienza dell'esercizio fisico e dello sport nella scuola: valutazione del pattern respiratorio" promosso dall'unità biomedica di Sardegna Ricerche, dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica dell'Università degli Studi di Cagliari e Ufficio Scolastico Regionale.

L'iniziativa - domani ci sarà la giornata finale con la presentazione dei risultato - ha coinvolto 72 studenti di tre scuole superiori di Cagliari: un lavoro di analisi e raccolta dei parametri sui loro coetanei. Tutto grazie al supporto e la supervisione di un team di studiosi, ricercatori e professori.

Testimonial sarà Gabriele Catta, il 22enne originario di Monserrato, che lo scorso 4 settembre ha percorso cento chilometri a nuoto da Tortolì a Marina Piccola. Una traversata di 33 ore continuative, nata con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.

L'obiettivo generale dello studio è stato quello di integrare e rafforzare il metodo scientifico nella didattica delle attività motorie e nella pratica sportiva scolastica. Dopo una serie di lezioni teoriche, gli studenti sono entrati nel laboratorio di ricerca sperimentale Slam - Sporting Life And Medicine, nella sede di Pula di Sardegna Ricerche. Lì, grazie ad appositi macchinari e protocolli, hanno lavorato sulla produzione e raccolta dei parametri.

Il progetto, in questa prima edizione, ha lavorato in modo specifico sull'apparato respiratorio con l'ulteriore obiettivo di far acquisire agli studenti e agli insegnanti di Educazione fisica e di Scienze, ognuno per il proprio ruolo, diverse specifiche conoscenze e abilità sull'anatomia e fisiologia dell'apparato respiratorio e sull'interazione tra pratica motoria- sportiva e pattern respiratorio o tra ambiente e respirazione con le relative ripercussioni sulla salute.



