Coppa Italia: Lapadula-gol, il Cagliari si regala la Juventus

La soluzione ai problemi di attacco del Cagliari, almeno in Coppa Italia, è Lapadula: l'italo peruviano con un gol dei suoi trascina i rossoblù alla vittoria contro la Cremonese. Uno a zero e squadra di Nicola agli ottavi. E il tabellone dice che a dicembre l'avversaria sarà la Juventus.

Cagliari sperimentale a quattro dietro: Nicola prova nuove soluzioni anche in vista del campionato. Anche Stroppa cambia molto dopo la vittoria con il Catanzaro: ha già in testa il derby playoff con il Brescia. Clamorosa occasione per Azzi al 19': tradito da un tocco di Saro perde il tempo davanti alla porta spalancata. Legni anche in Coppa Italia per il Cagliari: al 26' la zampata di Lapadula finisce sul palo con Saro battuto.

Morale della favola del primo tempo: più possesso, più tiri in porta, ma il Cagliari continua ad avere problemi con il gol.

Confermando l'andazzo del campionato: una rete in cinque partite.

Nella ripresa Cremonese più spavalda e pericolosa: di fronte a un Cagliari che sembra perdere campo e le forze, ci prova. E nel momento migliore dei grigiorossi segnano invece i rossoblù.

È il 59': Adopo per Piccoli, poi palla ad Augello e cross. La girata vincente è di Lapadula. Poi occasioni ancora per Lapadula e Piccoli. Ma anche per la Cremonese: Sherri salva su Nasti.

Occasioni del raddoppio invece nel finale per Luvumbo, tiro fuori solo davanti a Saro, e Viola, palo esterno.



