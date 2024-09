L'opera grafica di Aligi Sassu in mostra a Cagliari

L'opera grafica di Aligi Sassu è al centro di una mostra che sarà allestita a Cagliari dal 25 settembre prossimo. Lo spazio di arte, cultura e confronto gestito dall'associazione "Il Cornetto acustico", nel quartiere storico di Villanova, accoglie "El gran Espejo", dedicata all'illustre pittore, scultore, incisore milanese di origini sarde.

L'esposizione si sofferma sulla sua fervida attività di incisore e litografo da cui emerge uno sguardo visionario, il suo potente dinamismo e il gusto per il colore. Il percorso espositivo si snoda tra una selezione di litoserigrafie ispirate alla Divina Commedia, le celebri linoleografie, acqueforti e acquetinte, di soggetto mitologico, realizzate tutte tra il 1972 e il 1991. "Opere - spiega Antonello Dessì, direttore artistico della mostra - che mettono in risalto la capacità dell'artista di reinterpretare i miti classici, attraverso tinte vivaci e il dinamismo delle figure, per esplorare temi universali come l'eroismo, la ribellione, il sacrificio, e che mettono in luce attraverso la sua cifra visionaria, segni, simboli e valori della contemporaneità".

Sarà Simona Campus, critica d'arte e docente di Storia dell'Arte, a inaugurare la mostra che potrà essere visitata fino al 13 ottobre. L'esposizione sarà impreziosita dalle Letture Dantesche a cura di Domenico Fadda, cultore del sommo poeta e dottorando in Filologia e Letteratura italiana. Appuntamento il 10 ottobre alle 19.30.

In occasione della chiusura, il 13 alle 10, spazio alla musica con il duo, pianoforte e sassofono, Silvia Belfiore & Andrea Morelli per un viaggio "Da Cage a Morricone passando per l'Africa".



