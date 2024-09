Il sindaco Zedda riceve l'ambasciatrice della Romania

L'ambasciatrice della Romania, Gabriela Dancau, ha fatto visita oggi al sindaco di Cagliari Massimo Zedda a Palazzo Bacaredda.

Un incontro proficuo volto a sviluppare relazioni istituzionali, culturali e rapporti economici. Dancau, accompagnata dal console generale, capo del Consolato Generale di Romania a Roma, Marian Popescu, e dal vice capo missione e ministro consigliere, Eugen Rosca, ha rimarcato l'importanza di una presenza istituzionale continua in Italia e nell'isola: "La Romania guarda alla città di Cagliari con grande interesse e amicizia. L'incontro di oggi con il Sindaco costituisce indubbiamente il miglior presupposto per ampliare i nostri interessi nella Regione Sardegna che, grazie alla numerosa comunità romena, alla sua posizione strategica nel Mediterraneo e alle sue grandi risorse ambientali e culturali, rappresenta una destinazione ideale per una cooperazione di straordinario valore e sono fiduciosa che, dopo l'apertura della nuova agenzia consolare romena, la nostra cooperazione inizierà una nuova fase di sviluppo".

Anche il sindaco di Cagliari ha espresso soddisfazione per l'incontro istituzionale: "È stato un vero piacere ospitare l'Ambasciatrice e la delegazione. La città è casa per tante famiglie provenienti dalla Romania e l'Amministrazione è sempre lieta di ospitare negli spazi del Comune attività consolari e iniziative delle tante comunità presenti in città. Con l'Ambasciatrice abbiamo valutato la possibilità di gemellaggi e di collaborazioni per eventi internazionali, d'arte e culturali, e di imbastire relazioni economiche. Le porte della città sono aperte per una rinnovata e positiva cooperazione con altri paesi e città del mondo", ha concluso Zedda.



