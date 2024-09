Basket: sfuma la Champions per la Dinamo, giocherà in Europe cup

Niente Champions league per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. I biancoblu sono stati sconfitti ieri sera in Turchia da Bonn nella finale di qualificazione alla Bcl, e parteciperanno alla Europe cup.

I tedeschi si sono imposti con il risultato di 78-71 respingendo nell'ultimo minuto la clamorosa rimonta della Dinamo.

I sassaresi sono scesi in campo privi di tre giocatori infortunati (Veronesi, Vincini e Trucchetti) e dopo avere disputato un buon primo tempo, chiuso avanti di un punto (33-32), sono crollati nel terzo quarto incassando ben 32 punti dagli avversari. Nell'ultimo quarto i ragazzi di coach Markovic, sotto di 16 punti (48-64) hanno sfiorato l'impresa: trascinati da capitan Bendzius, Tambone e Halilovic hanno rimontato fino al -3, ma hanno mancato l'aggancio.

"Molte decisioni che abbiamo preso durante la partita non sono state ottime. Abbiamo perso diverse volte i loro tiratori dopo un solo blocco, e loro ci hanno punito con le triple che hanno spaccato la partita", ha commentato a fine gara il coach dei biancoblu, Nenad Markovic; "Abbiamo fatto delle pessime scelte in attacco, la difesa in generale nel secondo tempo non è stata buona e la distribuzione della palla non è stata efficace.

Non abbiamo mai portato la palla nella posizione che volevamo.

Ora dobbiamo alzare la testa, sono stati dieci giorni impegnativi lontani da casa in cui abbiamo giocato cinque partite e ora dobbiamo focalizzarci sull'inizio del campionato e cercare di partire nel migliore dei modi".

Archiviata la Bcl la Dinamo ora dovrà concentrarsi sul campionato: si inizia sabato, alle 21 al PalaSerradimigni, con l'anticipo contro Scafati.



