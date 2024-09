15enne accoltellato al Poetto, denunciato aggressore 16enne

E' stato denunciato per lesioni gravi in concorso il 16enne responsabile del triplice accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel lungomare Poetto di Quartu Sant'Elena, al confine con Cagliari.

Il ragazzino in serata si è presentato nella caserma dei carabinieri di Quartu Sant'Elena accompagnato da un legale. I militari dell'Arma lo cercavano da domenica notte, poco dopo aver raccolto la testimonianza del 15enne accoltellato alla spalla e al fianco e dei due giovani di 20 e 21 anni feriti mentre intervenivano per sedare la rissa.

Da quel momento il ragazzino aveva fatto perdere le sue tracce, ma nelle ultime ore i militari dell'Arma erano vicini a rintracciarlo. Il ragazzino invece si è presentato da solo in caserma ed è stato denunciato.



