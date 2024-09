Lite sul Lungomare di Quartu, tre ragazzi feriti

Coltellate e sangue nel lungomare di Quartu nel cuore della notte: un ragazzino in osservazione all'ospedale Brotzu, ma non è in pericolo di vita. Nel corso di una lite scoppiata nel parcheggio di uno stabilimento, un giovane, armato di coltello a serramanico, ha aggredito un adolescente di 15 anni residente a Cagliari. Risultato: due ferite da taglio, una alla spalla sinistra e una al fianco destro. Nei momenti più concitati del litigio sono stati coinvolti altri due giovani, un barista di 20 anni e un 21enne entrambi cagliaritani: pur essendo completamente estranei ai fatti, sono stati a loro volta colpiti. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale.

II 15enne è ricoverato in osservazione all'ospedale Brotzu, ma non in è pericolo di vita. I due passanti, feriti in modo più lieve, sono stati portati al Policlinico di Monserrato e subito dimessi. La ricerca dell'aggressore è ancora in corso e sul posto sono stati trovati e sequestrati un coltello a serramanico e un cellulare, che potrebbero dare preziose indicazioni per le indagini in corso. Un fatto sembra accertato: aggressore e aggredito si conoscevano, la lite sarebbe scoppiata per vecchi rancori personali. Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Quartu, con il supporto del colleghi di Cagliari e della stazione dei carabinieri di Sestu.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA