Scontro tra moto e camper, grave turista svizzera di 60 anni

Una motociclista svizzera di 60 anni è rimasta ferita gravemente in seguito allo scontro frontale con un camper, sull' "Orientale sarda" all'altezza di Dorgali.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30. La donna è stata trasportata con l'elisoccorso dell'Areus all'ospedale di Sassari in codice rosso. Il bollettino medico parla di trauma cranico e polifratture.

Nell'incidente sono stati coinvolti anche un altro camper e una Land rover provenienti dalla direzione opposta. Ci sono stati disagi nella statale 125 dove si sono create file lunghissime a causa dell'impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Siniscola per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.



