Rilancio di Fdi con Mura, 'nuovo ruolo nel centrodestra'

Una stretta di mano, l'abbraccio per la foto e sorrisi commossi: i vertici di Fratelli d'Italia hanno ufficializzato il passaggio di consegne per il ruolo di coordinatore regionale tra Antonella Zedda e Francesco Mura.

Alla conferenza stampa convocata in Consiglio regionale hanno partecipato tutti i principali esponenti del partito in Sardegna, con i consiglieri regionali e i parlamentari. La coordinatrice uscente ha esordito con i ringraziamenti ai colleghi e anche ai giornalisti per la "leale collaborazione" di questi anni. "Ho dato le dimissioni ad aprile - ha precisato - ma il risultato delle elezioni regionali non è il motivo di questa scelta, che avrei comunque fatto anche se avessimo vinto".

"Nessuno spirito di guerra - ha precisato con il sorriso Zedda - io e Francesco siamo amici da sempre e in questi anni c'è sempre stata lunga collaborazione".

Mura ringrazia a sua volta: "I risultati di un partito non sono la somma delle vittorie ma quella delle sconfitte". Ed elenca i prossimi passi che attendono Fdi con la "seconda stagione congressuale, per chiudere entro dicembre i congressi comunali (nei centri con almeno dieci tesserati), una stagione di strutturazione dei quadri di partito anche quelli più periferici, nei piccoli comuni", precisa l'ex sindaco di Nughedu Santa Vittoria.

La linea di Mura è chiara: "Dialogo con gli alleati per reinterpretare un nuovo ruolo all'interno dell'opposizione in Consiglio regionale, lo faremo con spirito di collaborazione, alcuni tra i nostri alleati hanno già iniziato un'azione di rinnovamento".

Il ruolo è quello di primo partito nell'Isola e in Italia, oltre a quello di "supportare Giorgia Meloni e il governo, perché i numeri ci danno ragione, stiamo cambiando il ruolo dell'Italia in Europa. Il nostro compito è di comunicare sul territorio e ai sardi le azioni e i risultati di governo".

Per quanto riguarda la giunta Todde, "ha dimostrato di non avere una strategia di governo, appare come un gruppo di persone vittime della fame di poltrone, si è visto anche ieri con le province, e tralascia gli argomenti importanti che interessano la Sardegna".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA